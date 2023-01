Liga 2 | Yevhen Smirnov, ultimul sosit la CSM Slatina Divizionara secunda CSM Slatina contonua sa-și intareasca lotul pentru partea a doua a campionatului, care se anunța foarte disputata. Astfel, conducatorii gruparii de pe malul Oltului au obținut astazi semnatura lui Yevhen Smirnov. Acesta este un fundaș central de 29 de ani, originar din Odessa (Ucraina). Ultima data a fost legitimat in prima liga a Republicii Moldova, la echipa Sfantul Gheorghe Suruceni. In cartea sa de vizita mai sunt trecute formațiile FC Sheriff Tiraspol, Cernomoreț Odessa, la FC Gomel și FC Turan. Yevhen Smirnov este al cincilea jucator sosit la CSM Slatina in aceasta iarna.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

