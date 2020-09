Liga 2 / Viitorul Pandurii Târgiu Jiu s-a impus pe final cu CSM Slatina. Vezi situația la zi! Primul derbi oltenesc din eșalonul secund, Viitorul Pandurii Targu Jiu – CSM Slatina, s-a incheiat cu victoria formației gazda. Gruparea gorjeana s-a impus cu 2-1 in aceasta dupa amiaza, pe stadionul „Municipal“, in confruntarea care a „inchis“ etapa a 2-a din Liga 2 . Viitorul Pandurii a deschis scorul prin Alexandru Baican, care a reluat cu capul o centrare venita dintr-un corner executat de pe partea dreapta (’13, 1-0). Gruparea de pe malul Oltului a replicat prin Catalin Doman. Acesta a urmarit mingea respinsa de Bodea dupa penaltiul executat de Vasile Gheorghe și a inscris de la cațiva metri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

