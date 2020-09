Liga 2 / Ripensia a fost foarte mică la Severin. FCU a luat restanța! Formația FCU Craiova a confirmat in partida susținuta in aceasta seara, pe stadionul „Municipal“ din Severin, in fața echipei Ripensia Timișoara. Elevii lui Nicolo Napoli s-au impus categoric, cu 4-1, in fața banațenilor. Acest duel a fost restant din prima etapa a Ligii 2 . Atunci in lotul lui FCU au fost consemnate cazuri de Covid-19 și astfel FRF a decis amanarea jocului. Golurile invingatorilor au fost marcate de Dragoș Albu (’15), Calin Cristea (’21) și Andrei Ciolacu (’38, ’62). Oaspeții au redus din handicap prin Tudor Calin, care a transformat un penalti dictat dupa un fault comis de Marian… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

