Liga 2 | Rezultatele meciurilor din runda a 2-a

- CSM Slatina a debutat cu o victorie concludenta noul sezon al Ligii 2. Trupa lui Daniel Oprescu s-a impus cu 3-1 pe terenul nou promovatei CS Tunari. Golurile oltenilor au fost marcate de Valentin Alexandru (‘9), Alex Ciocalteu (’13) si John Mondragon (’55). Ilfovenii au replicat prin Mitrica (’90+2).…

- Liga a 2-a a inceput azi, intr-un nou sezon. Va fi un campionat in care Chindia, FC Argeș, Mioveni, Concordia și Gloria Buzau și-au propus sa ajunga in SuperLiga. Nu mai puțin de 8 echipe, CSM Reșița, CSM Alexandria, CS Șelimbar, Corvinul Hunedoara, CSA Steaua, CS Tunari, CSM Slatina și CSC Dumbravița…

- CSM Ceahlaul Piatra-Neamt a aflat astazi, 20 iulie, programul dupa care va evolua in Liga a II-a, sezon 2023/2024. In prima etapa, programata sambata, 5 august, pietrenii se vor deplasa pe terenul formatiei Corvinul Hunedoara. Prima runda programeaza si meciurile: Csikszereda Miercurea Ciuc-Concordia…

- Astazi, de la ora 12:00, este programata tragerea la sorți a programului de disputare a sezonului regular al Ligii 2 Casa Pariurilor. In sezonul 2023-2024 al competitiei Liga 2 Casa Pariurilor vor evolua 20 de echipe, care au obtinut dreptul de participare dupa cum urmeaza: 5 echipe care au promovat…

- Se anunța o competiție cum n-a mai fost: din 20 de competitoare, 8 s-ar putea sa nu aiba drept de promovare Pe langa mai vechea situație a celor de la CSA Steaua, alte 7 cluburi pot fi in imposibilitatea de a urca spre eșalonul superior: Corvinul Hunedoara, CSM Reșița, CS Tunari, CSM Alexandria, toate…

- REȘIȚA – Reunirea echipei CSM Reșița este programata pentru luni, 26 iunie, in Valea Domanului, iar Cristi Bobar a precizat ca echipa se va intari cu șapte sau opt jucatori! Pana la primul antrenament, CSM Reșița și-a aflat și adversarele pe care le va avea in viitorul campionat: CSM Alexandria, FC…

- Lupta pentru promovare in Superliga va fi mai acerba ca niciodata pentru ca in joc este imaginea unor aleși locali care vor sa iși pastreze locurile cu ajutorul fotbalului. Sezonul 2023-2024 a Ligii a doua de fotbal se anunța mai apriga ca niciodata pentu ca in joc vor fi mulți bani publici, cu miza…

- Returul barajului de promovare in Liga a III-a, derulat miercuri seara, a decis care sunt cele cinci echipe ce vor face pasul catre eșalonul secund in sezonul 2023-2024. Acestea sunt: Ceahlaul Piatra Neamț, CS Tunari, CSM Alexandria, CSM Reșița și Corvinul Hunedoara, care se vor alatura astfel retrogradatelor…