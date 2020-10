Stiri pe aceeasi tema

- De frica noului coronavirus, vasluienii nu mai merg la medic pentru racelile de sezon. Oficial, in aceasta perioada sunt raportate mult mai putine cazuri de infectii respiratorii decat in trecut. Mediciii atrag atentia ca automedicatia in aceste cazuri nu este o solutie. In ultima saptamana, in judetul…

- ​Formatia U Craiova 1948 a revenit pe prima poziție în clasamentul Ligii 2, dupa ce s-a impus, duminica, în deplasare, cu scorul de 1-0, în fața echipei Petrolul Ploiești, într-un meci din etapa a noua.Golul a fost marcat de William Baeten, în minutul 12.Partida…

- Partida dintre Gloria Buzau si Csikszereda Miercurea Ciuc, care trebuia sa se desfasoare sambata, in Crang, de la ora 11.00, in etapa a 7-a a Ligii a 2-a, nu va mai avea loc! Meciul a fost amanat si va fi reprogramat la o data ulterioara, dupa ce formatia din Miecurea Ciuc a anuntat Federatia ca are…

- 105 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore la beneficiari si angajati din doua institutii medico-sociale din judetul Vaslui, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui. Potrivit directorului executiv al DSP Vaslui, Mihaela Vlada, este…

- De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova, 4641 persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul celor confirmați de la inceputul epidemiei, 152 de prahoveni au decedat, conform raportarilor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Prahova.…

- V. S. In Prahova, “doar” 49 de noi cazuri confirmate de coronavirus, la jumatate fața de cifrele din ziua anterioara, au fost raportate ieri, de catre Grupul de Comunicare Strategica. Cu toate acestea, conform informațiilor furnizate de Instituția Prefectului Prahova, luni, 17 august, a fost identificat…

- „Astazi, 02 august 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1364;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 716;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…