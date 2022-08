Liga 2 | Programul meciurilor din etapa 4

Stiri pe aceeasi tema

- CSM Slatina nu a reușit sa repete isprava din runda inaugurala și cu CSA Steaua. Oltenii au pierdut, scor 1-2, partida susținuta astazi, pe stadionul „1 Mai“, din cadrul etapei a 2-a din Liga 2. Roș-albaștrii au condus cu 2-0, grație golurilor marcate de Adi Popa (’13) și Bogdan Chipirliu (’24). Gruparea…

- Vineri, 12 august: Csikszereda Miercurea Ciuc – Concordia Chiajna 0-1A marcat: Jebari ’62. Sambata, 13 august: Ripensia Timișoara – Unirea Slobozia 1-2Au marcat: Piftor ’58 / C. Rus ‘3, Afalna ’33. CSC Dumbravita – Unirea Dej 1-2Au marcat: Grigoriu ’81 / Cocian ’13, Greu ’82 Poli Iasi – Viitorul Pandurii…

- Ieri, la sediul Federației Romane de Fotbal (FRF), a avut loc tragerea la sorți in urma FC Unirea Dej a aflat programul sezonului regular din Liga 2 (ediția 2022-2023). Echipa antrenata de Dragoș Militaru a fost norocoasa, caci in sezonul regular va avea 10 meciuri pe teren propriu și doar 9 in deplasare.…

- Federația Romana de Fotbal a organizat astazi, cu aproape doua saptamani și jumatate inainte de startul noului sezon, tragerea la sorți pentru stabilirea programului ediției 2022-2023 a Ligii 2. Noul sezon de Liga 2 e programat sa inceapa in data de 6 august, insa cel mai probabil va debuta mai devreme…

- La sediul Federației Romane de Fotbal a avut loc, mai devreme, tragerea la sorți a programului ligii a doua. FC Brașov va debuta, pe 6 august, in deplasare, la Șelimbar. FC Brașov va intalni pe Steaua și Dinamo in etapele 15 și 16. In etapa a 2-a, FC Brașov va intalni, acasa, nou-promovata Minaur Baia…

- La Casa Fotbalului din Bucuresti s-a tras la sorti miercuri la pranz tintarul Ligii a 2-a Casa Pariurilor la fotbal. Nou promovata, SC Otelul Galati a primit la tragerea la sorti numarul 4 pe Tabela Berger si va juca in prima etapa, pe 6 august, acasa cu Politehnica Iasi. Prima deplasare va fi pe 13…

- Tragerea la sorti in urma careia s a stabilit programul Ligii a 2 a, sezonul 2022 2023, a avut loc astazi, la Bucuresti, la Casa Fotbalului.In prima etapa, programata pe 6 august, Unirea Constanta va evolua in deplasare, cu Politehnica Timisoara.In continuare, in turul sezonului regulat, Unirea va juca…

- Federatia Romana de Fotbal a stabilit miercuri programul sezonului 2022-2023 al Ligii a II-a de fotbal. In urma tragerii la sorti efectuate la Casa Fotbalului, Politehnica Iasi se va confrunta in acest an, in ordine, cu Otelul Galati (deplasare, 6 august), Viitorul Pandurii Targu Jiu (acasa, 13 august),…