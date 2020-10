Liga 2 / Programul etapei a 9-a

Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul Pandurii Targu Jiu a dezamagit in runda 8 de la Liga 2. Echipa antrenata de Flavius Stoican a pierdut la limita, scor 0-1, pe teren propriu, meciul sustinut sambata in compania echipei ASU Poli Timisoara. Banatenii au marcat prin fostul junior al Universitatii Craiova, Alin Manea, in minutul…

- Pandurii Targu Jiu a produs surpriza in etapa a 8-a din Liga 2! Echipa antrenata de Calin Cojocaru s-a impus sambata, in deplasare, cu 2-1, in fata echipei CSM Resita. Este prima victorie din noul sezon. Gorjenii si-au naucit adversarii inca din prima repriza, pe care au castigat-o cu 2-0. Asta gratie…

- Rezultatele inregistrate in etapa 5 : Sambata, 26 septembrie: Aerostar Bacau – Csikszereda Miercurea Ciuc 3-2, ASU Poli Timișoara – Ripensia Timișoara 2-0, Gloria Buzau – CSM Reșița 0-1, Unirea Slobozia – Farul Constanta, Pandurii Targu Jiu – CS Mioveni 1-2, Turris Turnu Magurele – Concordia Chiajna…

- ​Viitorul Pandurii Târgu Jiu a învins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa CSM Slatina, în etapa a II-a a Ligii a II-a.Au marcat: Baican '14, Badauta '90 / Doman '18, potrivit News.ro.În urma acestui rezultat, Viitorul Pandurii ocupa…

- ​ASU Politehnica Timișoara a învins formația Universitatea Cluj, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0, într-un meci din etapa secunda a Ligii a II-a.Unicul gol al partidei a fost înscris de Popovici în minutul 70.Marti, de la ora 17.00, etapa se încheie…

- Rezultatele etapei a 2-a : Sambata, 5 septembrie: Turris-Oltul Turnu Magurele – Metaloglobus Bucuresti 2-2, Concordia Chiajna – Unirea Slobozia 3-1, Dunarea Calarasi – Comuna Recea 3-0, Farul Constanta – Aerostar Bacau 1-0, FC Rapid – Pandurii Targu Jiu 2-1, Csikszereda Miercurea Ciuc – FCU Craiova…

- Sediul Casei Fotbalului din Bucuresti, a gazduit tragerea la sorti a Ligii 2, sezonul 2020-2021. In acest sezon vor fi 21 de echipe, printre care si maramuresenii de la ACS Fotbal Comuna Recea. Echipa Pandurii Targu Jiu a primit licenta pe ultima suta de metri. In etapa inaugurala a noului campionat,…