Stiri pe aceeasi tema

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Turnul Eiffel si Palatul Versailles, printre alte obiective turistice din Paris si din regiunea sa, au fost din nou inchise publicului joi, cu ocazia celei de-a noua zi de actiune la nivel national impotriva reformei pensiilor, informeaza AFP.Arcul de Triumf, aflat la unul dintre capetele bulevardului…

- Otelul Galati a urcat pe primul loc in Liga a II-a de fotbal si si-a asigurat prezenta in play-off, vineri, dupa ce a invins-o pe AFK Csikszereda Miercurea Ciuc cu scorul de 1-0 (1-0), pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 18-a, penultima a sezonului regulat. Fii la curent cu cele mai…

- Formatia Dinamo a invins, luni, pe stadionul Arcul de Triumf, cu scorul de 6-0, echipa Unirea Constanta, in etapa a XVII-a a Ligii a II-a. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Naționala de rugby a Romaniei nu a fost lasata sa se antreneze in aceasta dimineața pe stadionul Arcul de Triumf, informeaza in exclusivitate Pro Sport. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Recordmanul mondial la inot, David Popovici, se afla in aceasta perioada in cantonament de pregatire in Tenerife, informeaza CS Dinamo. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Sambata, pe stadionul „Arcul de Triumf”, un grup de 25-30 de ultrași a apelat la lozinci xenofobe in meciul de rugby dintre Romania și Polonia din Rugby Europe Championship. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…