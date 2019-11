Liga 2 / Pandurii, neputincioși la Mioveni. Vezi ce spune Tibi Bălan! Pandurii Targu Jiu a inregistrat al doilea eșec consecutiv sub comanda neexperimentatului Tibi Balan (38 ani). Dupa 0-1 acasa cu „U“ Cluj, gruparea gorjeana a fost umilita sambata, in deplasare, de liderul CS Mioveni, in etapa a 15-a din Liga a II-a . Pentru argeșeni au inscris la inceput doi foști jucatori al Universitații Craiova, Simon Mazarache (’7) și Andrei Hergheligiu (’23). Au mai punctat apoi Ionuț Burnea (’57) și Marian Anghelina, care a transformat un penalti scos de Mazarache (’73). CS Mioveni: Val. Sima – Rob. Ghita, Rob. Gherghe, Cosereanu (’65, Radescu), Anghelina, M. Serban, Burnea,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

