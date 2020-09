Pandurii Targu Jiu a debutat in cele din urma in noul sezon al Ligii 2 , dupa ce și-a amanat jocul din runda inaugurala din pricina noului coronavirus. Gruparea gorjeana a facut-o insa cu stangul, cedand sambata, in Regie, scor 1-2, in fața formației Rapid București. Evoluția oltenilor nu a fost insa una de criticat. Elevii lui Calin Cojocaru au jucat in multe momente bine și au fost „obraznici“. Au pus probleme in ofensiva și s-au aparat destul de exact, doar ca atunci cand a greșit a facut-o decisiv. Giuleștenii au deschis scorul prin Panoiu, cu un șut de la 12 metri, dupa o faza care l-a avut…