Oțelul Galați revine pe teren propriu, in runda a patra a play-off-ului din Liga 2, dupa eșecul la scor din deplasarea cu Dinamo, 0-3. Adversara, Gloria Buzau, nu are nicio victorie dupa primele 3 meciuri. Partida va fi LIVE pe GSP.ro, de la ora 20:00, și in direct la TV pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Oțelul a incasat runda trecuta o lovitura dura din partea principalei contracandidate la un loc care asigura promovarea directa, Dinamo. ...