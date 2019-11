Farul Constanța a reușit scorul zilei in Liga 2, impunandu-se cu 5-0 pe teren propriu in fața celor de la Pandurii Targu Jiu. In urma acestui succes, formația antrenata de Ianis Zicu a urcat pe locul 3 in clasament.Tot sambata, Petrolul Ploiești a obținut doar un rezultat de egalitate la Reșița, scor 1-1.Rezultatele de sambata, etapa a 16-a din Liga 2:Farul Constanța - Pandurii Targu Jiu 5-0Au marcat: Kanda (pen.) ...