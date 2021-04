Liga 2 / Eugen Trică, precaut înainte de meciul cu Dunărea Călărăşi FCU Craiova intalneste astazi, de la ora 17.30, pe stadionul „Ion Comșa“, pe Dunarea Calarasi, intr-o partida contand pentru etapa a 5-a din play-off-ul Ligii 2 . Antrenorul liderului, Eugen Trica, respecta oponenta si le atrage atentia tuturor ca se asteapta la o replica buna din partea gazdelor. „Ne asteapta o partida foarte dificila. Ati vazut ca in ultimul meci al lor, cel de la Miercurea Ciuc, au reusit sa castige si au intrat in carti pentru cele doua locuri promovabile. Au schimbat si sistemul de joc, acum folosesc trei fundasi centrali. Vom vedea daca vor juca la fel si cu noi. Formeaza… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Programul meciurilor din etapa a 2-a a play-off-ului si play-out-ului Ligii 2 : Play-off: Sambata, 10 aprilie – ora 11.30: CS Mioveni – Csikszereda Miercurea Ciuc, ora 14.00: FCU Craiova – ASU Poli Timișoara.Duminica, 11 aprilie – ora 19.00: FC Rapid – Dunarea Calarasi. Clasament: 1. Rapid 36 puncte…

- Duminica au avut loc partidele din ultima etapa a sezonului regulat din Liga 2. U Craiova 1948, Dunarea Calarași, CS Mioveni, Rapid București, Csikszereda Miercurea Ciuc și ASU Poli Timișoara au obținut calificarea în play-off și se vor duela pentru promovarea în prima liga. Rezultatele…

- Sfarsitul de saptamana ne propune meciuri de „care pe care” in Liga 2 , fiind multe echipe care lupta pentru accederea in play-off. Iata programul jocurilor din etapa a 21-a, ultima din campionatul regular: Duminica, 28 martie – ora 15.00: CSM Reșița – FCU Craiova, Csikszereda Miercurea Ciuc – CSM Slatina,…

- Tehnicianul formației FCU Craiova, Eugen Trica, s-a declarat mulțumit cu remiza inregistrata in aceasta seara, scor 0-0, pe stadionul „Ion Oblemenco“, cu Farul Constanța. „Meciul a fost echilibrat, au existat ocazii de ambele parți. A fost un meci cu ritm și ma declar mulțumit de atitudinea jucatorilor.…

- Antrenorul formației Farul Constanța, Ianis Zicu, s-a aratat dezamagit de faptul ca „marinarii“ au obținut doar un punct in confruntarea cu FCU Craiova, din Banie. Gruparea de pe malul Marii Negre a incheiat sezonul regulat cu 32 de puncte și ocupa locul 3. Dobrogenii vor sta in ultima etapa, astfel…

- Unirea Slobozia invinge Rapid și complica și mai mult șansa giuleștenilor de a mai prinde play-off-ul in care se califica primele șase echipe. FC U Craiova, aflata la a doua infrangere consecutiva, l-a demis pe Ovidiu Stanga și l-a instalat pe Eugen Trica. Cu doua etape inaintea finalului sezonului…

- Viitorul Pandurii a pierdut, duminica la pranz, unul dintre cele mai importante meciuri in lupa la play-off, in deplasarea de la Farul. A fost un esec la limita, scor 0-1, la capatul unui meci tensionat, in care singurul scop al celor doua formatii a fost victoria. Partida a contat pentru etapa a 17-a…

- CSM Slatina nu a reusit sa obtina niciun punct din deplasarea de la Cluj, din partida cu Universitatea. A fost o victorie la limita a ardelenilor, scor 2-1, dupa ce au reușit sa inscrie golul „izbavitor“ in minutul 90+5. Golurile invingatorilor au fost reusite de Ogbu (33) și Golan (90+5), in timp ce…