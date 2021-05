FCU Craiova a pierdut in Banat, 1-2 cu ASU Poli Timișoara, și aratat ocazia de a promova matematic in Liga 1. Eșecul inregistrat a venit la pachet și cu acuze la adresa arbitrilor din partea antrenorului Eugen Trica. „Felicit Timișoara! Intr-adevar, s-au mobilizat foarte bine pentru meciul cu noi. Din pacate, n-am reușit sa caștigam 3 puncte foarte importante. Vreau sa-mi felicit baieții pentru repriza a doua cand, intr-adevar, am jucat fotbal, au presat, am avut ocazii. Din pacate, a fost prea tarziu. Vreau sa felicit și brigada de arbitri, pentru ca Timișoara a avut astazi un arbitraj foarte…