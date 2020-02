Stiri pe aceeasi tema

- ​Petrolul Ploiești a câștigat în meciul cu Dunarea Calarași, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, în runda 22 din Liga 2, informeaza Mediafax.Gabriel Deac, în minutul 16, si Stefan Blanaru, în minutul 66, au fost marcatorii celor doua goluri ale meciului de pe Stadionul…

- Programul meciurilor din etapa 22 din Liga 2: Vineri, 21 februarie – ora 20.00: Universitatea Cluj – FC Arges. Sambata, 22 februarie – ora 11.00: Farul Constanta – Concordia Chiajna, CS Mioveni – Viitorul Targu Jiu, Sportul Snagov – Gloria Buzau, Ripensia Timișoara – Metaloglobus Bucuresti; ora 12.00:…

- Formatia FC Arges a remizat, vineri, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Universitatea Cluj, in primul meci al etapei a XXII-a din liga secunda. Este prima partida a anului in Liga a II-a, potrivit news.ro.Oaspetii au deschis scorul prin Blejdea, in minutul 43. Pentru Universitatea Cluj a inscris…

- Programul meciurilor din etapa 21 din Liga 2: Vineri, 21 februarie – ora 20.00: Universitatea Cluj – FC Arges. Sambata, 22 februarie – ora 11.00: Farul Constanta – Concordia Chiajna, CS Mioveni – Viitorul Targu Jiu, Sportul Snagov – Gloria Buzau, Ripensia Timișoara – Metaloglobus Bucuresti; ora 12.00:…

- Petrolul pregatește intens meciul de sambata, cu Dunarea Calarași, antrenorul Costel Enache preferand disputarea unui ultim joc amical chiar in saptamana startului, echipa de Liga a III-a, Metalul Buzau, fiind sparing-partenerul perfect. Galben-albaștrii s-au impus cu 3-0, pe lista marcatorilor facandu-și…

- ​Formatia FC Arges a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Sportul Snagov, într-un meci din etapa a 21-a a Ligii a II-a, potrivit News.ro. În urma acestui rezultat, piteștenii ocupa locul al treilea în clasament (33 de puncte). Golurile au fost marcate…

- ​​Dunarea Calarași a învins, duminica, pe teren propriu, liderul ligii secunde UTA Arad, cu scorul de 1-0 (1-0), în etapa a 20-a, prima a returului.Dunarea s-a impus dupa ce Cristian Melinte si-a trimis balonul în propria poarta, în minutul 24.Rezultatele etapei:CS…

- FC Arges, ASU Poli Timisoara si ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu au castigat in deplasare, sambata, in etapa a 20-a a Ligii a II-a de fotbal, iar alt meci s-a incheiat la egalitate. FC Arges a dispus cu 2-1 de Ripensia, ASU Poli a invins fostul lider CS Mioveni cu 1-0, in timp ce ACS Viitorul Pandurii…