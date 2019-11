Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul a remizat in deplasare, la Tg. Mures, cu FC Hermannstadt, in aceasta seara, in etapa a 16 a a Ligii 1.Scorul a fost 1 1 1 1 . Pentru oaspeti a marcat Achim, in minutul 14, dintr un penalty scos de Iancu, in vreme ce gazdele au punctat prin Debeljuh 45 1 .Lovitura de pedeapsa din care Achim…

- FC Hermannstadt a remizat, vineri, cu FC Viitorul, scor 1-1, in etapa 16 din Liga 1, anunța MEDIAFAX.Citește și: Petre Daea, plecare triumfala: aplauze la scena deschisa din partea angajaților din Ministerul Agriculturii/VIDEO In minutul 14, Vlad Achim a reușit sa-l invinga pe portarul…

- Viitorul și CFR Cluj se intalnesc duminica in etapa a 12-a din Liga 1, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. liveTEXT de la 20:30 » Viitorul - CFR Cluj Click aici pentru LIVE+statistici! Echipele probabile Viitorul: 43. Cabuz…

- Etapa a 9-a programeaza un derby de tradiție, Universitatea Craiova - FCSB. Meciul e cu atat mai interesant cu cat pe banca oltenilor debuteaza Victor Pițurca. Vineri, 13 septembrie 18:00 Academica Clinceni - Astra Giurgiu, IN DIRECT la Digi Sport 1 21:00 CFR Cluj - FC Voluntari, IN DIRECT la Digi Sport…

- FCSB-VIITORUL LIVE STREAMING DIGI SPORT ora 21.00 Echipe probabile: FCSB: Balgradean - M. Roman I, Planic, Soiledis, Panțiru - Vana, Pintilii, Oaida - Ad. Popa, Fl. Tanase, Fl. Coman.Antrenor: Bogdan Vintila. Viitorul: Cabuz - Mladen, Țaru, P. Iacob, Boboc - A. Ciobanu,…

- FC Viitorul s-a impus, duminica, in fața echipei FC Voluntari, cu scorul de 4-0, in a șaptea etapa a Ligii 1, anunța MEDIAFAX.FC Viitorul a deschis scorul, in minutul 16, prin golul lui Iancu. Ganea a dus scorul la 2-0, in minutul 55. Houri a inscris golul cu numarul trei, pentru Viitorul,…

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, spune ca meciul de duminica, cu FC Voluntari, va fi unul dificil deoarece formatia gazda are un antrenor foarte bun, Cristiano Bergodi, care a fost si un jucator care a evoluat la cel mai inalt nivel si care, venind din Italia, stie foarte multa tactica,…

- FC Viitorul vrea sa intrerupa seria rezultatelor de egalitate obtinute in Liga 1. Echipa lui Gheorghe Hagi va juca, duminica, de la ora 18.00, cu FC Voluntari, formatie care vine dupa o infrangere drastica cu Gaz Metan Medias, scor 0-3. Viitorul a terminat la egalitate in ultima etapa disputata, scor…