Rapid a remizat, scor 2-2, cu UTA Arad, dupa ce a condus cu 2-0 pana in minutul 82 al meciului disputat in cadrul etapei a opta a Ligii I. Rapid a deschis scorul in minutul 16, prin Albu, care a marcat cu o lovitura de cap, in urma unei lovituri de colț. Giuleștenii au majorat diferența de pe tabela dupa doar cinci minute. Același Albu a centrat, iar Vorobjovas a deviat nefericit in propria poarta. Pana la pauza, Carnat a șutat din unghi, insa mingea a trecut pe langa poarta. Dupa pauza, UTA a fost echipa care și-a creat cele mai multe ocazii.Finalul partidei a fost incandescent. In minutul 82,…