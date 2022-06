Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, spune ca are o ințelegere cu Mihai Rotaru, omologul de la CS Universitatea Craiova. Cei doi nu vor licita pentru aceiași fotbaliști in urmatoarea perioada de mercato. Valeriu Iftime i l-a propus lui Gigi Becali pe Joyskim Dawa (26 de ani). Finanțatorul celor…

- CS Universitatea Craiova a caștigat barajul pentru Europa cu FC Botoșani, scor 2-0, și s-a calificat in turul 2 preliminar din Conference League. Valeriu Iftime, președintele moldovenilor, a avut un discurs dur la adresa „centralului” Horațiu Feșnic. Iftime a acuzat faza din minutul 63, cand Mihai Roman…

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe FC Botoșani, scor 2-0, și a obținut biletul pentru Conference League. Marius Croitoru (41 de ani) nu e sigur daca va continua pe banca formației din Moldova. Marius Croitoru s-a plans de arbitrajul lui Horațiu Feșnic. Antrenorul lui FC Botoșani spune ca echipa…

- Antrenorul principal al formatiei FC Botosani, Mihai Ciobanu, considera ca echipa sa a avut noroc in ceea ce priveste participarea la barajul pentru un loc in Europa Conference League la fotbal, cu Universitatea Craiova, dupa ce Rapid a pierdut in ultima etapa a play-out-ului, cu CS Mioveni, conform…

- Mihai Stoica (56 de ani), manager general la FCSB, presimte ca „frumoasa poveste de dragoste” dintre Marius Croitoru și Valeriu Iftime, antrenorul, respectiv finanțatorul de la FC Botoșani, „se apropie de final”. FC Botoșani a pierdut in aceasta seara pe teren propriu, 0-1 cu Sepsi OSK, și a coborat…

- Marius Croitoru (41 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, admite ca s-a gandit la demisie, dupa eșecul cu FC Argeș, scor 1-2, meci in urma caruia a ratat calificarea in play-off. FC Botoșani se obișnuise cu aerul tare din play-off, doua sezoane consecutive. Clubul moldovean a fost intr-o poziție excelenta…

- Antrenorul echipei FC Arges, Andrei Prepelita, a declarat, astazi, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei cu Universitatea Craiova, ca isi doreste ca formatia sa sa nu faca doar act de prezenta in play-off-ul Ligii 1. „Dupa calificarea in play-off vine foarte repede si primul meci. Ne-a…