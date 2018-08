Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), formatia Politehnica Iasi, intr-o partida din cadrul etapei a patra a Ligii I de fotbal, disputata sambata seara. Gazdele au deschis scorul in prima repriza, prin capitanul Ousmane Viera (30), iar apoi si-au majorat…

- Politehnica Iasi a organizat ieri o conferinta de presa la care au participat antrenorul principal al echipei, Flavius Stoican, alaturi de fotbalistii Ionut Pantiru si Marius Chelaru. Toti au declarat ca spera sa demonstreze ca meciul cu FCSB, din runda a III-a a Ligii I de fotbal, pierdut la scor,…

- Sepsi - Poli Iași LIVE VIDEO. Doua echipe aflate in stari de spirit diferite, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe și Politehnica Iași, se intalnesc in runda a 4-a a Ligii 1, intr-un duel care poate fi urmarit live video online pe site-urile DigiSport (daca ești abonat Digisport) sau Telekom Sport.

- Programul etapei este urmatorul: Vineri, 17 august Ora 21.00 CSM Politehnica Iasi - AFC Botosani Sambata, 18 august Ora 18.00 AFC Astra - Dunarea Calarasi Ora 21.00 FC Viitorul - CS Gaz Metan Medias Duminica, 19 august Ora 18.00 FCSB - Sepsi OSK Sf. Gheorghe Ora 21.00 CFR 1907 Cluj - FC Dinamo 1948…

- Dupa ce a transformat in iarna pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe intr-o echipa solida a Ligii I, cu 6 victorii, 4 egaluri și o singura infrangere in playout, Eugen Neagoe a anunțat ca va mai continua un an pe banca echipei covasnene. „Este in contract o clauza care spune ca daca ramanem in prima liga contractul…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe Juventus Bucuresti cu scorul de 2-1 (1-1), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 11-a din faza play-out a Ligii I de fotbal. Sepsi s-a impus prin...

- Meciurile din etapa a zecea a fazei play-off a Ligii I de fotbal si a 11-a din play-out au loc de vineri pana luni. Rezultate: Play-off - etapa a 10-a Duminica 20 mai FCSB - AFC Astra Giurgiu (Arena Nationala - Bucuresti, 20,45) CFR 1907 Cluj-Napoca - FC Viitorul Constanta…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa ACS Poli Timisoara, in etapa a X-a a play-out-ului Ligii I.Golurile au fost marcate de Fulop '45+6, '80, Tandia '84. Vezi golurile AICIIn minutul 36 al partidei, Denis Harut si Benjamin Kuku…