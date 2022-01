FCU Craiova a emis astazi un scurt comunicat pe pagina de Facebook in care a oficializat numirea lui Nicolo Napoli la carma echipei. Reamintim ca tehnicianul de 59 de ani a venit de cateva zile bune in Banie si i-a antrenat pe jucatorii formatiei de pe locul 14 din Liga 1. El nu a putut sa semneze atunci contractul cu FCU, deoarece finantatorul Adrian Mititelu junior nu era in tara. „Tehnicianul italian a semnat un contract cu gruparea alb-albastra pana in vara acestui an, cu posibilitatea de a-și prelungi ințelegerea pentru inca un an“, se arata in comunicatul postat pe pagina de Facebook a clubului…