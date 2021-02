​Liga 1: Remiză între Dinamo București și Sepsi Sfântu Gheorghe Dinamo București și Sepsi Sfântu Gheorghe au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat pe arena din Șoseaua Ștefan cel Mare, în etapa a 23-a din Liga 1.

În urma acestui rezultat, Dinamo ocupa locul 10 (26 puncte), în timp ce Sepsi se afla pe poziția a patra (35 puncte).

Au avut loc pâna acum:



FC Argeș vs FC Viitorul 1-0

Chindia Târgoviște vs UTA Arad 1-1

Dinamo București vs Sepsi Sfântu Gheorghe 0-0.



​Se mai disputa în aceasta etapa:

Poli Iași vs Astra Giurgiu

Academica Clinceni vs CSU Craiova

FC Hermannstadt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

