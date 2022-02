Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a cerut un penalty in prima repriza a derby-ului cu Rapid, la scorul de 1-1, dupa un contact intre Horațiu Moldovan și Razvan Patriche. Disputa de pe Arena Naționala a fost una cu ritm. Oaspeții au deschis scorul in minutul 20, cand Cosmin Matei a profitat de gafa in lanț a defensivei giuleștene.…

- Fotbaliștii lui Rapid și Dinamo au transmis mesaje speciale de susținere pentru Ucraina, inaintea partidei de astazi, de pe Arena Naționala. Inaintea derby-ului de pe Arena Naționala, fotbaliștii celor doua formații și brigada de arbitri au purtat tricouri galbene, cu mesajul „Opriți razboiul!”. Titularii…

- Danuț Lupu (54 de ani), fost fotbalist la Dinamo și Rapid, a prefațat derby-ul dintre cele doua echipe. Rapid - Dinamo se joaca in aceasta seara, pe Arena Naționala, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Fostul internațional considera ca nu…

- Rapid spera ca derby-ul cu Dinamo, din etapa a 28-a din Liga 1, sa fie primul meci pe noul stadion Rapid-Giulești, insa inaugurarea se amana din nou. Giuleștenii au anunțat ca meciul cu Dinamo, programat sambata, 26 februarie, de la ora 20:30, se va desfașura pe Arena Naționala. ...

- ​În etapa a 24-a din Liga 1, Rapid merge la Mediaș pentru duelul cu Gaz Metan, de vineri, 4 februarie, de la ora 19:55. Ambele formații traverseaza o perioada plina de probleme, dar parca dificultațile sunt mai mari în tabara ardelenilor.Medieșenii nu sunt cu salariile la zi, iar antrenorul…

- Partidele românești se întorc dupa pauza dintre ani, iar primele doua runde ale anului dețin o aura aproape decisiva în lupta pentru trofeul suprem.Susține-ți echipa favorita pe Betano cu cele mai bune Cote, BetCombo (pre-meci și LIVE), oferta completa de pariere și retrageri…

- Derbiul FCSB - Rapid, intrerupt in minutul 3: Ambele galerii au aruncat petarde si fumigene pe teren Partida FCSB - Rapid, care se disputa, miercuri, pe Arena Nationala, a fost intrerupta in minutul 3, dupa ce ambele galerii au aruncat fumigene si petarde pe teren. Stadionul a fost…

- Rapid și FC Argeș se intalnesc azi, de la 20:30, intr-o partida extrem de importanta pentru lupta la playoff din Liga 1. Confruntarea conteaza pentru runda a 19-a și se va desfașura pe Arena Naționala. Dupa o perioada destul de lunga, Rapid revine in București. Giuleștenii se intorc pe Arena Naționala…