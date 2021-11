Liga 1: Rapid – Mioveni 1-1. Giuleștenii au ratat șansa de a urca pe podium (Video) Rapid și CS Mioveni au remizat, scor 1-1, intr-un meci disputat sambata seara, in etapa a 17-a a Ligii I. Confruntarea s-a desfașurat la Mioveni, dar echipa gazda a fost Rapid. Galben-verzii au deschis scorul in minutul 15 prin Buziuc, acesta marcand un șut din afara careului. Balonul a lovit bara, inainte de a intra in poarta. Zece minute mai tarziu, echipa din Mioveni a fost aproape de un nou gol, prin Rusu. In minutul 37, Moldovan a respins o minge șutata de Oancea. Formația giuleșteana a egalat in minutul 57. Belu Iordache a centrat foarte bine, iar Hlistei a inscris cu o lovitura de cap.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

