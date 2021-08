Liga 1: Rapid – CS U Craiova 1-2. Koljic a marcat golul victoriei, în prelungirile meciului (Video) CS U Craiova a invins-o, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, pe Rapid, intr-un meci din etapa a saptea a Ligii 1. Gazdele au deschis scorul in minutul 14, prin Albu. Echipa lui Reghecampf a replicat in minutul 31, prin Cimpanu. Pigliacelli și-a salvat echipa cu patru minute inainte de pauza, cand a respins mingea trimisa cu capul, de Hlistei. Belu-Iordache a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat cu puțin timp inainte de pauza, astfel ca Rapid a jucat in inferioritate numerica. In debutul reprizei secunde o petarda aruncata de fani ai Rapidului a exlodat langa portarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CS U Craiova a invins-o, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Gaz Metan Medias, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii 1. Oltenii au ratat prima ocazie ]n minutul 25. Cimpanu a executat o lovitura de colț, Gustavo a deviat cu capul, iar mingea a trecut pe langa poarta. Pana la pauza,…

- Rapid a invins–o, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe FCSB, in etapa a V-a a Ligii I. Meciul, s-a disputat pe Arena Nationala, a fost un derby ca in vremurile bune. La partida dintre Rapid și FCSB au asistat circa 40.000 de suporteri. FCSB a avut prima ocazie in minutul 9. Alin Cordea i-a…

- Rapid a invins–o, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe FCSB, in etapa a V-a a Ligii I. Meciul, s-a disputat pe Arena Nationala, a fost un derby ca in vremurile bune. La partida dintre Rapid și FCSB au asistat circa 40.000 de suporteri. FCSB a avut prima ocazie in minutul 9. Alin Cordea i-a…

- Formatia Universitatea Craiova a fost invinsa, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa UTA Arad, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii 1. Golul a fost marcat de Antal, in minutul 70. UTA Arad: Fl. Iacob – Tomozei (Vukcevic ’69), Erico, Medimorec (Benga ’80), Baravykas…

- UTA s-a impus in meciul cu CSU Craiova, scor 1-0, sambata seara, la Arad, in etapa a cincea a Ligii I. Prima ocazie a partidei le-a aparținut oaspeților. In minutul 16, Markovic a incercat sa-l invinga pe portarul advers, cu scarița, dar fara succes. UTA a replicat in minutul 25, cand Baravykas și Ubbink…

- Rapid București a obținut a treia victorie în doar patru etape. Giuleștenii au învins, sâmbata seara, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Arges.Unicul gol al partidei a fost marcat de Panoiu, în minutul 8.Au evoluat echipele:FC Arges: Greab…

- Revenita în Liga 1 dupa șase ani, Rapid București a obtinut a doua victorie consecutiva, dupa ce a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa CS Mioveni.Golurile giuleștenilor au fost înscrise de Dragos Grigore '42 si Adrian Balan '55 (click pe numele…

- Echipa de fotbal Universitatea Craiova a invins formatia de liga a treia Pandurii Lignitul Targu Jiu cu scorul de 7-0, duminica, intr-un meci amical gazduit de Baza Sportiva Lunca Jiului din Craiova, potrivit Agerpres. Citește și: Starnit de JUDECATORII ICCJ, fostul ministru Berceanu a dat…