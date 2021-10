Liga 1: Rapid – CFR Cluj 2-0. Adrian Bălan a marcat ambele goluri ale meciului (Video) CFR Cluj a fost invinsa, duminica seara, la Mioveni, cu scorul de 2-0, de Rapid, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii I. In minutul 27, Albu i-a pasat decisiv lui Balan, care a scapat singur cu portarul advers și a deschis scorul. Chiar inainte de pauza, giuleștenii au inscris din nou prin Balan, insa reusita acestuia a fost anulata pentru ofsaid. In minutul 55, Sefer i-a pasat aceluiași Balan, care a reușit dubla. CFR Cluj e prima in clasamentul Ligii 1, cu 30 de puncte, iar Rapid e pe 5, cu 21 de puncte. Au evoluat echipele: Rapid: Moldovan – Sapunaru, Dandea, Grigore, Junior Morais – Creplja,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia CFR Cluj, liderul Ligii 1, a fost invinsa, duminica seara, la Mioveni, cu scorul de 2-0, de FC Rapid, intr-un meci din etapa a XII-a a primului esalon. Golurile au fost marcate de Balan ’27, ’55. Rapidistii au inscris si in minutul 45, tot prin Balan, insa reusita acestuia…

- CFR Cluj a obținut doar un punct în meciul cu Randers și ramâne pe ultimul loc în Grupa D din Europa Conference League, într-o grupa în care Alkmaar a acumulat patru puncte, Jablonec trei și Randers doua. Danezii au deschis scorul în minutul 41, în…

- CFR Cluj s-a impus, in deplasare, cu 1-0, in fața formației UTA Arad, duminica seara, in etapa a 10-a a Ligii 1. Unicul gol al meciului a fost marcat in minutul 27, de Alexandru Chipciu. Acesta a inscris cu un șut din voleu, din intoarcere. Gazdele au replicat cu cinci minute inainte de pauza, cand…

- ​CFR Cluj s-a impus, duminica seara, cu scorul de 1-0, pe terenul echipei UTA Arad, într-un meci din etapa a zecea a Ligii 1.În minutul 27, Alexandru Chipchiu a înscris cu o execuție spectaculoasa. Vezi aici reușita.Au evoluat echipele:UTA Arad: Fl. Iacob –…

- CFR Cluj a invins-o pe CS U Craiova, la limita, scor 1-0, pe teren prorpiu, intr-un meci de fotbal disputat luni seara, in epilogul etapei a noua a Ligii I. Unicul gol al partidei a fost marcat in minutul 20. Andrei Burca l-a invins pe portarul Pigliacelli, cu o lovitura de cap. Oltenii au replicat…

- CFR Cluj a invins-o pe CS U Craiova, la limita, scor 1-0, pe teren prorpiu, intr-un meci de fotbal disputat luni seara, in epilogul etapei a noua a Ligii I. Unicul gol al partidei a fost marcat in minutul 20. Andrei Burca l-a invins pe portarul Pigliacelli, cu o lovitura de cap. Oltenii au replicat…

- Campioana României a pierdut jocul de debut din Grupa D și va avea o misiune dificila pentru califcarea în fazele eliminatorii a competiției. Dan Petrescu a început meciul în formula: Balgradean – Manea, Cestor, Burca, Camora – Deac, Bordeianu, Culio –…

- CFR Cluj a fost invinsa, marti, la Belgrad, cu scorul de 4-0, de Steaua Rosie, in prima mansa a play-off-ului Ligii Europa. Campioana Romaniei s-a vazut condusa inca din minutul 5. Pavkov a marcat cu o lovitura de cap. Oaspeții au replicat zece minute mai tarziu, prin șutul lui Petrila. Katai a dus…