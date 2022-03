Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul regulat al Ligii 1 este aproape de sfarșit (CSU Craiova vs Farul Constanța este ultimul meci), iar programul meciurilor din play-out a fost stabilit. Rapid București și Dinamo București, echipe care au avut obiective diferite in acest sezon, se vor duela in prima etapa.

- LPF a anunțat mai multe modificari in privința orelor de start ale partidelor din etapa 24 a Ligii 1. Etapa 24 din Liga 1 se va desfașura intre 4 și 7 februarie. Primul meci, CS Mioveni - FC Voluntari, va avea loc pe 4 februarie de la ora 17:30, cu 30 de minute mai tarziu decat era programat inițial. …

- Co-președintele AUR, George Simion, va fi prezent miercuri in județul Cluj, cu caravana AUR in cadrul strangerii de semnaturi pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis. Programul sau va include... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Clubul FC Hermannstadt a anuntat, marti, ca a obtinut semnatura atacantului Ioan Hora, recent despartit de UTA Arad. Ioan Hora, 33 de ani, este un jucator titrat, avand in palmares un titlu de campion al Romaniei (sezonul 2011-2012 , CFR Cluj), doua cupe ale Turciei (sezonul 2016-2017, Konyaspor…

- LPF a anuntat, luni, programul etapei a 22-a a Ligii 1, prima din acest an. Derby-ul FCSB – CFR Cluj este programat la 23 ianuarie, de la ora 20.00. Programul etapei este urmatorul: Vineri, 21 ianuarie Ora 20.00 FC Arges – FC Dinamo; Sambata, 22 ianuarie Ora 14.30 Chindia Targoviste – FC Voluntari;…

- LPF a anuntat, luni, programul etapei a XXII-a a Ligii 1 Casa Praiurilor, prima din acest an, si, potrivit acestuia, meciul FCSB - CFR Cluj va avea loc la 23 ianuarie, de la ora 20.00, conform news.ro Programul etapei este urmatorul:Vineri, 21 ianuarie Ora 20.00 FC Arges – FC…

- Etapa a 19-a a Ligii 1 se disputa de vineri 10 decembrie, pana luni 13 decembrie. Programul etapei a 19-a Vineri, 10 decembrie ora 17:30 FC U Craiova – Academica Clinceni 1-2 ora 20:30 Rapid – FC Arges 2-0 Sambata, 11 decembrie ora 15:00 UTA Arad – FC Botosani 0-0 ora 17:30 FC Voluntari – CS Universitatea…