- FC Dinamo a obtinut, duminica, prima victorie în play-out, dupa ce a învins, în deplasare, cu scorul de 3-1 (1-0), pe Academica Clinceni, în etapa a VIII-a. Straton (Dinamo) a aparat doua penaltiuri la scorul de 1-0, iar Andrei Bani a marcat, la vârsta de 17 ani, primul…

- Arbitrul Iulian Calin, 33 de ani, a fost depistat cu coronavirus. El este doilea arbitru din fotbalul romanesc testat pozitiv, dupa Robert Avram, informeaza Antena Sport.Calin, domiciliat in Ștefanești, Argeș, s-a antrenat alaturi de piteșeanul Robert Avram și a fost testat pozitiv la trei zile dupa…

- ​Dinamo a suferit a cincea înfrângere din tot atâtea partide disputate în play-out-ul Ligii 1 la fotbal. De aceasta data, câinii au pierdut, scor 1-0, pe terenul celor de la FC Viitorul.Virgil Ghița a înscris unicul gol al partidei, în minutul 17. Aici…

- Formatia FC Voluntari a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a saptea a play-out-ului Ligii I, primul pentru oaspeti cu Emil Sandoi pe banca tehnica.Golurile au fost marcate de Ion Gheorghe ’43 si Simonovski ’69.…

- FC Voluntari a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-1 (0-1), marti seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 4-a din play-out-ul Ligii 1. Sepsi OSK a deschis scorul dupa doar 26 de secunde, prin Nicolae Carnat, in urma unei erori comise de portarul Valentin Cojocaru. Gazdele ar fi…

- *FC Voluntari – Academica Clinceni 3-0 (1-0).Simonovski ('21), Santos ('27-autogol), Tudorie ('76). Oaspetii au inceput mai bine ambele reprize, dar au fost taxati de „volintiri" dupa ce au avut o mare ocazie (in prima parte) si dupa ce li s-a anulat un gol marcat de Tudorie ('66). Golul al doilea a…

