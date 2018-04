Liga 1, play-out, etapa a 4-a: Dinamo – Concordia Chiajna 1-0. Hanca deschide scorul | LIVESCORE

Stiri pe aceeasi tema

- Cei de la Gaz Metan Medias evolueaza pe teren propriu cu trupa lui Ion Moldovan, Concordia Chiajna, de la ora 18.00, meciul urmand a fi la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV si in format live text pe www.prosport.ro. Echipele de start: Gaz Metan: Greab - V. Cretu, M. Constantin, Fytanidis,…

- Gaz Metan Mediaș – Concordia Chiajna, meci contand pentru etapa a 2-a a play-out-ului Ligii 1, se disputa sambata, 17 martie, incepand cu ora 18.00, și va fi transmis in direct de DigiSport, Telekomsport și Look. Gaz Metan Mediaș – Concordia Chiajna (17 martie, ora 18.00) Doar o victorie au reusit ardelenii…

- Doua victorii, doua remize si șapte infrangeri au inregistrat ilfovenii pe teren propriu in meciurile disputate pana acum in editia curenta. Acestia au marcat cel putin o data in opt dintre aceste jocuri, dar au si primit gol in 10 din cele 11 partide jucate din postura de gazde, informeaza site-ul…

- Liga I, etapa a 24-a: Concordia Chiajna – Dinamo (luni, 20.45, Digi, Telekom, Look). Torje și Palici sunt in lotul ”cainilor”. Antrenorul Vasile Miriuța a anunțat ca Torje și Palici vor fi in lot la meciul contra Concordiei Chiajna, programat luni. ”Nu ma tem de nimeni de la Chiajna. Noi sa jucam bine…

- CFR reincepe campionatul cu dreptul Liderul Ligii 1 a caștigat cu Concordia Chiajna, pe teren propriu, scor 2-0. Partida a început cu o dominare clara a echipei clujene care s- a menținut pe tot parcursul jocului. Singurele faze notabile din prima repriza au fost o lovitura libera, peste…

