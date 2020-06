Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Academica Clinceni a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Poli Iasi, in etapa a IV-a play-out-ului Ligii I.In minutul 77, Achim a marcat pentru Academica Clinceni, dupa ce a profitat de o greseala a portarului Tarnovanu. Poli Iasi: Tarnovanu - Gradinaru, Mihalache,…

- Barbați, luați aminte de la el! Mircea Lucescu este un romantic incurabil! Așa a ales fostul antrenor sa-și rasfețe soția! Imagini de senzație cu cei doi ”porumbei”, surprinse de catre paparazzii Spynews.ro!

- Dupa 0-2 in amicalul cu FC Voluntari, FCSB a pierdut și jocul de verificare cu Academica Clinceni, scor 2-3. Acesta a fost ultimul meci pentru echipa roș-albastra, care pe 14 iunie va intalni liderul CFR Cluj, in etapa a 3-a din play-off.Potrivit gsp.ro, Tanase, din penalty, si Dennis Man au marcat…

- min. 38, 1-1: Cristi Barbuț a reușit un gol superb, cu un șut cu efect din marginea careului de 16 metri. min. 34: Alb-albaștrii preseaza, dar nu reușesc egalarea. Meciul este intrerupt pentru hidratare. min. 26: Cabuz este pe „faza“ și la șutul lui Mateiu de la 16 metri. min. 25: Nistor il intinde…

- Numirea lui Cristiano Bergodi (55 de ani) la CS Universitatea Craiova nu e vazuta cu cei mai buni ochi de Marius Șumudica (49 de ani). Vulcanicul antrenor, in prezent la Gaziantep, in Turcia, crede ca oltenii aveau nevoie de un tehnician cu un alt profil. „E clar ca au un antrenor care, chiar daca…

- Clubul Bayern Munchen a anuntat, joi, ca Miroslav Klose, in varsta de 41 de ani, va deveni antrenor secund la gruparea bavareza in data de 1 iulie potrivit news.ro.Contractul fostului international german va fi valabil pana la 30 iunie 2021. “Abia astept sa imi preiau atributiile. Eu…

- Felice Mazzu (54 de ani), fost antrenor la Genk, crede ca „sunt unii in jurul lui Ianis Hagi care trebuie sa invețe sa fie mai rabdatori. Dar a fost și este un jucator foarte bun”. Aproape ca nu trece o zi fara sa se vorbeasca de Ianis Hagi la noi, dar și la scoțieni, belgieni și italieni. Ultimul este…

- Știm deja ca odata cu starea de urgența instituita in Romania nu l-a speriat pe Adrian Mihalcea, care iși continua antrenamentul zilnic, pe strazile din Capitala. De data aceasta insa, noul antrenor de la Dinamo a fost surprins de paparazzii Spynews.ro chiar in momentul in care facea un gest dezgustator.…