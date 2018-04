Stiri pe aceeasi tema

- Astra Giurgiu a incurcat-o pe CFR Cluj in lupta pentru titlu in Liga 1. Echipa lui Dan Petrescu a remizat impotriva Astrei, scor 1-1. Gigi Mulțescu, aflat la primul meci pe banca giurgiuvenilor, a trimis...

- PSG n-a reușit sa caștige meciul de la Saint-Etienne și abia a reușit sa obțina un punct dupa un autogol in prelungiri, scor 1-1. Remy Cabella a deschis scorul pentru St. Etienne in minutul 17, iar același jucator a ratat o lovitura de pedeapsa in minutul 31. Cu 4 minute inainte de finalul primei reprize,…

- Formatia FC Viitorul a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Astra Giurgiu, in etapa a treia a play-off-ului Ligii I. Urko Vera a inscris in proprie poarta, iar Ianis Hagi a stabilit scorul final in minutul 89. Urko Vera a marcat in proprie poarta, in minutul 29.Ianis Hagi…

- George Țucudean a marcat în minutul 10, iar Billel Omrani în minutul 90+3. Formația CSM Iași a primit un penalty în minutul 84. Antrenorul echipei din Gruia, Dan Petrescu, a fost trimis în tribuna în minutul 87 din cauza protestelor. "Arbitrajul a…

- CFR Cluj, liderul Ligii 1, s-a impus fara mari emotii pe terenul lui Juventus Bucuresti, scor 2-0. Echipa lui Dan Petrescu incheie sezonul regulat pe primul loc, cu 59 de puncte, si va porni in play-off cu 30 de puncte. CFR a deschis scorul in minutul 64, prin Omrani, care a fructificat o respingere…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a declarat multumit de cum a jucat formatia sa in meciul castigat, sambata, cu scorul de 2-0, contra Astrei Giurgiu, dar a recunoscut ca nu crede ca jucatorii sai vor reusi sa pastreze acelasi ritm si in play-off, in jocurile de pe teren propriu.…

- CFR Cluj a ajuns la borna 56 de puncte, dupa ce a castigat (2-0) meciul disputat in "Gruia" cu Astra Giurgiu (Liga 1, etapa XXV). Culio (9') si Tucudean (67') au securizat victoria trupei lui Dan Petrescu. Liderul din Liga 1 asteapta acum un rezultat pozitiv din partea lui Dinamo in derbiul de duminica…

- Clubul de fotbal CFR Cluj a anuntat, marti, oficial transferul lui Alexandru Ionita de la Astra Giurgiu, mijlocas care s-a alaturat înca de sâmbata lotului condus de Dan Petrescu în stagiul de pregatire din Spania.