- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, joi, ca va organiza, in perioada 16 aprilie - 6 mai, o competitie de FIFA20, la care vor participa gameri profesionisti alesi de cele 14 cluburi din Liga I, potrivit news.ro.In perioada mentionata, de joi si pina duminica, va avea loc cate o etapa…

- Vineri, 20 martie, UEFA a inștiințat toate asociațiile naționale despre datele la care se vor disputa partidele internaționale din luna iunie, din preliminariile EURO. In urma deciziei Comitetului Executiv UEFA toate partidele interțari programate inițial in martie au fost mutate in iunie, in perioada…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, susține ca nu va taia salariile jucatorilor, chiar daca in aceasta perioada nu se joaca fotbal. Becali a explicat ca FCSB are bani sa reziste o buna perioada și nu are motiv sa taie salariile.Citește și: Traian Basescu da de pamant cu Guvernul Orban:…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat ca meciurile din Liga 1, incepand de azi, se vor juca fara spectatori, dupa anunțul Guvernului Romaniei care interzice evenimentele cu peste 1000 de fani. ...

- Liga Profesionista de Fotbal ( LPF ) a anunțat astazi data in care va avea loc derbiul Ligii 1 din etapa 26, Universitatea Craiova și CFR Cluj. Astfel, ultimul joc al alb-albaștrilor din campionatul regulat va avea loc duminica, 23 februarie, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. LPF a precizat…

- Federatia Moldoveneasca de Fotbal va organiza in acest inceput de an o noua competitie pentru cluburile din Divizia Nationala - Cupa Federatiei. Obiectivul primordial al acesteia este sistematizarea meciurilor de pregatire pentru startul campionatului.

- El Clasico, meciul dintre Real Madrid si FC Barcelona, va avea loc la 1 martie, de la ora locala 21.00 (22.00 - ora Romaniei), pe arena Santiago Bernabeu, a anuntat Liga Spaniola de Fotbal.Meciul conteaza pentru etapa a XXVI-a a campionatului Spaniei. In tur, pe Camp Nou, cele doua…