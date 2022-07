Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat luni ca este „putin probabil” sa efectueze o vizita in Ucraina pe marginea viitorului sau turneu in Europa, relateaza France Presse. „In aceasta calatorie, este putin probabil”, a raspuns el jurnalistilor care l-au intrebat despre o posibila vizita in Ucraina…

- Cutremur in fotbalul romanesc! Presedintele FRF, Razvan Burleanu, ar putea fi inlaturat din fruntea Federatiei in cel mai scurt timp. Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali face anuntul momentului, anunța sportbull.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut cu fermitate Serbiei sa se alature sanctiunilor impotriva Rusiei din cauza invadarii Ucrainei, a declarat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza AFP. „Cancelarul Scholz a cerut intr-un mod foarte hotarat, clar si ferm Serbiei sa se alature sanctiunilor…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, ca implementarea sistemului VAR in Romania decurge conform graficului si se afla in faza de certificare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Bombardamentele ruse au continuat sambata in zona de sud-est a Ucrainei, in regiunea Dnipro, dar și langa Zaporojie și Donețk. Au fost raportate explozii și la Odesa, unde oficiali ucraineni au anunțat ca a fost avariata pista aeroportului. In Mariupol, adjunctul comandantului batalionului Azov a transmis…

- Un atac al armatei ruse asupra Republicii Moldova, cu incercuirea și blocarea orașelor, este posibil, dupa scenariul derulat deja in Mariupol, a declarat intr-o conferința de presa la Kiev, președintele Vladimir Zelenski. „In ceea ce privește Transnistria și Moldova, se poate intampla același lucru…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat cu directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, despre stabilitatea financiara a Ucrainei si reconstructia tarii dupa razboi, informeaza Reuters. „Am discutat cu directorul general al FMI, Georgieva, problema asigurarii stabilitatii financiare…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul Rapidului, a prefațat meciul cu UTA, programat sambata, de la ora 20:30. UTA - Rapid, in runda cu numarul 4 a play-out-ului Ligii 1, se joaca sambata, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro Adrian Mutu se așteapta un test complicat la Arad, in fața unui stadion plin.…