Stiri pe aceeasi tema

- Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a taxat afirmațiile facute ieri de Razvan Burleanu, președintele FRF, care nu era sigur ca acest sezon de Liga 1 se va incheia pe teren. „In principiu, eu in perioada asta m-am ghidat dupa legea moderației. ...

- Meciurile de fotbal din Liga 1 se reiau de vinerin, 12 iunie, insa se vor disputa fara spectatori. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, joi, ca prezenta spectatorilor pe stadioane ar putea fi luata in calcul la urmatoarea etapa de relaxare a restrictiilor impuse de pandemia de COVID-19, scrie…

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a declarat, marti seara, la finalul întâlnirii la care au participat reprezentantii Ministerului Sanatatii, Ministerului Tineretului si Sportului, Federatiei Române de Fotbal si LPF, ca din luna iulie exista posibilitatea…

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a declarat, marti seara, la finalul intalnirii la care au participat reprezentantii Ministerului Sanatatii, Ministerului Tineretului si Sportului, Federatiei Romane de Fotbal si LPF, ca din luna iulie exista posibilitatea ca spectatorii…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca autoritatilor le-ar fi foarte usor sa decida ca partidele de fotbal sa se dispute de la inceput cu spectatori in tribune, dar a subliniat faptul ca in acest caz organizatorii, in speta cluburile, vor…

- Florin Prunea, președintele lui Dinamo și un vehement contestatar al lui Razvan Burleanu, a acuzat la GSP LIVE ca șeful FRF vrea sa controleze și Liga 1. Potrivit fostului portar, Burleanu ar avea in plan desființarea Ligii Profesioniste de Fotbal și trecerea Ligii 1 in subordinea FRF pentru controlarea…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, nu susține inițiativa ca meciurile ramase din Liga 1 sa se dispute in Antalya și admite ca s-a luat in calcul și varianta ca sezonul sa fie anulat. CONTEXT: Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, a lansat ideea ca actualul sezon…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) solicita Federatiei Romane de Fotbal, intr-o adresa trimisa, marti, presedintelui Razvan Burleanu, sa stabileasca urgent impreuna cu autoritatile o data ferma pentru reluarea antrenamentelor si a programului competitional al Ligii I dupa incheierea starii de urgenta…