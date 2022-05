Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (63 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a reacționat dupa ce FC Voluntari a pierdut finala Cupei Romaniei, scor 1-2 in fața lui Sepsi. „Vreau ca FC Voluntari sa piarda Cupa! La ce mizerii au facut, Dumnezeu n-are cum sa-i lase sa ia Cupa”, declara Gigi Becali dupa ce ilfovenii o incurcau…

- Gigi Becali (63 de ani) crede ca FCSB va fi campioana morala a Ligii 1, daca va caștiga meciul direct cu CFR Cluj din ultima runda. FCSB - CFR Cluj se joaca duminica, de la ora 21:30, pe stadionul din Buzau. Meciul va putea fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro. CFR Cluj și-a adjudecat al 5-lea titlu consecutiv…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, o acuza pe CFR Cluj de faptul ca a oferit prime in valoare de 3.000 de euro jucatorilor de la FC Voluntari.CFR Cluj poate caștiga al 5-lea titlu consecutiv in Liga 1, daca o invinge in aceasta seara pe Universitatea Craiova. Echipa antrenata de Dan Petrescu a…

- Deși au incercat din rasputeri sa joace ultima etapa a campionatului pe stadionul Ghencea, roș-albaștrii nu au reușit. Astfel, meciul dintre FCSB și CFR Cluj se va disputa la Buzau, exact cum a relatat și Puterea.ro zilele trecute. Anunțul locației unde va avea loc meciul dintre FCSB și CFR Cluj, de…

- Directorul sportiv al FCSB, Mihai Stoica, a anuntat, ca meciul cu CFR Cluj, din ultima etapa a play-off-ului a Ligii 1 Casa Pariurilor, va avea loc la Buzau. "Eforturile tuturor celor care ne-au alungat din nou, probabil zambind, din Bucuresti au fost incununate de succes. Prin urmare, meciul in care…

- FCSB cauta un stadion pe care sa joace meciul din ultima etapa, cu CFR Cluj, care poate decide campioana. Disputa are mari șanse sa se dispute la Buzau, deși FCSB a luat in calcul și variantele Ghencea și Giulești. ...

- Gigi Becali, patronul FCSB, a prefațat derby-ul de duminica, cu CFR Cluj, și a vorbit despre arbitrul acelui meci, Istvan Kovacs. CFR Cluj - FCSB se va juca duminica, 17 aprilie, la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport1, Orange Sport 1 și Look Sport+. Omul de afaceri…

- FCSB a invins-o pe FC Voluntari, cu scorul de 1-0, duminica seara, pe Arena Nationala, intr-un meci din etapa a 30-a a Ligii I, ultima a sezonului regulat. Octavian Popescu a marcat unicul gol al partidei , la ultima faza a meciului, cu un sut de la peste 25 de metri. Gigi Becali spune ca FCSB poate…