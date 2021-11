Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a impus grație unui autogol pe terenul echipei Farul Constanța, joi seara, scor 1-0, într-un meci restanta din etapa a XIII-a a Ligii 1.În minutul 13, Grameni a înscris în propria poarta.Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Farul și FCSB.În…

- FCSB joaca acasa cu FC Argeș, de la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1. Vezi AICI programul etapei #14 FCSB - FC Argeș, live de la 20:30 Click AICI pentru live+statistici! FCSB - FC Argeș, echipe probabile FCSB: 99. A. Vlad - 6. Haruț, 55.…

- FCSB a jucat în superioritate numerica înca din minutul 8 al partidei cu Chindia Târgoviște, dar golul victoriei a venit doar în prelungiri. Budescu a înscris din penalty și echipa lui Edi Iordanescu s-a impus cu 1-0 în etapa a 11-a din Liga 1.Kocic (Chindia)…

- FCSB a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Academica Clinceni, intr-un meci din etapa a zecea a Ligii 1. Gazdele au deschis rapid scorul, pe Arena Naționala, prin Claudiu Keșeru. In minutul 3, atacantul l-a pus la incercare pe portarul Dobre, acesta a respins, dar mingea…

- Formatia FCSB a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa U Craiova 1948, intr-un meci din etapa a noua a Ligii 1, arata News.ro. Golul a fost marcat de Keseru, in minutul 61, dintr-un penalti acordat pentru un fault in careu. U Craiova 1948: Mogosanu – Negru, Diallo,…

- Claudiu Keșeru are parte de o revenire perfecta la FCSB: dupa ce a înscris împotriva rivalei Dinamo, atacantul a adus victoria formației pregatite de Edi Iordanescu, scor 1-0, împotriva celor de la U Craiova 1948 (Liga 1, etapa a IX-a).Keseru a înscris în minutul…

- FCSB joaca acasa cu Dinamo, de la ora 21:00, in etapa #8. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul complet și rezultatele etapei #8 FCSB - Dinamo, liveTEXT de la 21:00 Click AICI pentru live+statistici! FCSB - Dinamo, echipe probabile: FCSB:…

- CFR Cluj, liderul clasamentului, se înfrunta cu FCSB, duminica, în derbiul etapei a șaptea din Liga 1. Pe banca ardelenilor, dupa demiterea lui Marius Șumudica, va sta antrenorul cu portarii. Echipele de start:CFR Cluj: Balgradean - Manea, Bouhenna, Graovac, Camora - FCSB:…