Liga 1: FC Voluntari, doar remiză cu CS Mioveni ​FC Voluntari a obținut doar o remiza, vineri, pe terenul formației CS Mioveni. Meciul disputat în etapa a XXIV-a din Liga 1 s-a terminat cu scorul de 0-0.



În urma acestui rezultat, ilfovenii ramân pe locul 3 (42 de puncte), în timp ce argeșenii ocupa locul 11 (26 de puncte).



Au evoluat echipele:

CS Mioveni: Ducan - Al. Iacob, Scarlatache, Garutti - Oancea, Toma (Cierpka '76), Panait, Serbanica (Burnea '66) - Buziuc (Tomczyk '84), Blanaru (Sanoh '65), Cosereanu (Rusu '65). Antrenor: Alexandru Pelici

FC Voluntari: M. Popa - Ciobotariu,

