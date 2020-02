Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Dinamo a fost învinsa, duminica, în deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a XXIV-a a Ligii I, scrie News.ro.Dinamovistii au condus cu 1-0, prin golul marcat de Sorescu, în minutul 38. Pentru FC Voluntari au înscris Tîra…

- Echipa de fotbal Dinamo Bucuresti a invins duminica formatia de liga a III-a, Arsenal Tunari, cu scorul de 6-0 (3-0) intr-o partida amicala disputata pe stadionul din Soseaua Stefan cel Mare. Golurile au fost inscrise de Mihaiu (min. 11), Mrzljak (21), R. Grigore (28), D. Popa (58) si…

- Echipa de fotbal Dinamo Bucuresti a fost invinsa de formatia rusa FC Krasnodar cu scorul de 2-1 (0-1), miercuri, la Estepona, in ultimul meci amical al formatiei din Soseaua Stefan cel Mare, potrivit site-ului oficial al clubului. Filip Mrzljak (37) a inscris pentru Dinamo, in timp de Nikita Sergheev…

- Dinamo joaca azi contra rușilor de la Krasnodar. Meciul incepe la 17:00 și va fi liveTEXT și liveVIDEO pe GSP.RO. liveTEXT de la 17:00 » Dinamo - Krasnodar Echipa de start Dinamo: Piscitelli - Moura, M. Popescu, R. Grigore, Skovajsa - N'Diaye - Mihaiu, Mrzljak, Fabbrini, Sorescu - D. Popa Dinamo…

- Dinamo va disputa astazi al treilea amical al iernii, cu Osijek, locul 4 din Croația. Partida va incepe la Estepona de la ora 15:00, ora Romaniei, și va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro. liveTEXT de la 15:00 » Dinamo - Osijek Echipa probabila a lui Dinamo: Piscitelli – Moura, Popescu, Grigore, Skovajsa –…

- Dinamo Bucuresti a terminat la egalitate cu echipa germana de fotbal VfL Bochum, 1-1 (1-0), sambata, intr-un meci amical disputat pe "Stadio Municipal La Linea", in cadrul stagiului de pregatire in Spania, potrivit site-ului oficial al clubului din Soseaua Stefan cel Mare. Deian Sorescu (27) a deschis…

- Formatia Dinamo a fost invinsa, miercuri, cu scorul de 1-0, de echipa Dynamo Dresda, intr-un meci din cadrul stagiului de pregatire din Spania potrivit news.roGolul a fost marcat de Patrick Ebert, in minutul 23, din penalti. Dinamo a inceput partida in urmatoarea formula: Straton– Moura,…