- FC Argeș a pierdut returul din semifinalele Cupei Romaniei, cu FC Voluntari. Echipa din Trivale a fost invinsa de ilfoveni cu 1-0. Citește și:FC Argeș: Motivați pentru calificarea in finala Cupei Romaniei! Partida dintre FC Argeș și FC Voluntari din returul semifinalelor Cupei Romaniei, disputatul…

- Joao Miguel (28 de ani), fundașul lui FC Argeș, și Marcelo Lopes (28 de ani), mijlocașul lui FC Voluntari, s-au ciocnit violent in minutul 35 al returului semifinalei Cupei Romaniei, la scorul de 0-0. Meciul tur a fost caștigat de ilfoveni, scor 2-0In cealalta semifinala se vor intalni Universitatea…

- In urma returului semifinalelor din aceasta saptamana, vor fi decise echipele care vor juca pentru trofeul Cupei Romaniei, in finala din 19 mai, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Miercuri, 11 mai, ora 19.30 (in direct la Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport) FC Argeș - FC Voluntari (0-2 in tur)…

- Sepsi și CSU Craiova se intalnesc azi, de la 19:30, in prima manșa din semifinalele Cupei Romaniei. Ieri, in cealalta semifinala, Voluntari a caștigat cu 2-0 meciul tur cu FC Argeș. Cu mai puțin de trei ore pana la startul partidei de la Sfantu Gheorghe, aproape toate agențiile de pariuri din Romania…

- FC Voluntari a castigat mansa tur din semifinalele Cupei Romaniei, scor 2-0 contra celor de la FC Arges, si e la un pas de ultimul act. Vadim Rata a dat gol si pasa decisiva. Mansa tur din semifinalele Cupei Romaniei se joaca in perioada 19-20 aprilie, iar returul este programat pe 11 mai. In cealalta…

- FC Voluntari joaca acasa in manșa tur din semifinalele Cupei Romaniei contra celor de la FC Argeș, marți, de la ora 20:00. Partida va fi transmisa in format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport. Vezi AICI rezultatele complete din Cupa Romaniei Manșa tur din semifinalele…

- FC Argeș, echipa antrenata de Andrei Prepelița, nu a reușit sa se impuna in meciul contra CFR Cluj, disputat luni seara, pe stadionul „Dr. Constantin Radulescu” din Cluj, in cadrul etapei a treia din play-off-ul Ligii 1. Partida dintre CFR Cluj și FC Argeș s-a terminat cu scorul de 2-0, dupa ce au marcat…

- Antrenorul echipei FC Arges, Andrei Prepelita, a declarat, astazi, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei cu Universitatea Craiova, ca isi doreste ca formatia sa sa nu faca doar act de prezenta in play-off-ul Ligii 1. „Dupa calificarea in play-off vine foarte repede si primul meci. Ne-a…