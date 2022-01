Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 22-a a Ligii 1, prima din acest an, va debuta vineri, 21 ianuarie cu partida FC Argeș – Dinamo. Derby-ul FCSB – CFR Cluj este programat la 23 ianuarie, de la ora 20.00. Programul etapei este urmatorul: Vineri, 21 ianuarie Ora 20.00 FC Arges – FC Dinamo; Sambata, 22 ianuarie Ora 14.30 Chindia…

- La primul meci sub comanda lui Flavius Stoican, Dinamo a pierdut contra celor de la CS Mioveni, 0-2. Fara jucatori importanți in primul „11”, precum Gabi Torje și Ricardo Grigore, care au acuzat o stare de raceala, dar și fara Steliano Filip, Buleica și Tomozei, care au avut un program separat azi,…

- FC U Craiova 1948 are programate doua partide de verificare in ianuarie, in perspectiva partii a doua a Ligii 1. Gruparea olteana va juca pe 10 ianuarie cu CS Mioveni, iar pe 15 ianuarie in compania formației de liga secunda CSC 1599 Selimbar. Orele de disputare ale acestor partide de verificare vor…

- Etapa cu numarul 21 in Liga 1, ultima din acest an, debuteaza vineri, iar primul meci este cel dintre FC Voluntari și UTA. Runda se va incheia luni, 20 decembrie. Capul de afiș al rundei este ținut de meciul dintre Sepsi și FCSB, programat pentru duminica seara. Programul etapei a 21-a: Vineri 20:30…

- Eugen Trica spune ca nu are regrete ca s-a desparțit de FC U Craiova 1948 și ca plecarea a fost facuta de comun acord cu patronatul clubului. “Am plecat pentru ca nu am avut rezultate. Am spus ca plec daca nu am rezultate, nu? Asta e. Mi-am dorit sa fac mult mai mult, dar din pacate nu am reușit. Da,…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a sustinut astazi conferinta de presa premergatoare partidei cu FC Arges. Tehnicianul Stiintei a afirmat ca echipa s-a pregatit bine in cele doua saptamani de intrerupere a campionatului. Din pacate a anuntat ca sunt si probleme de lot,…

- Etapa a 13-a a Ligii 1 a va debuta vineri, 22 octombrie, cu meciul FC U Craiova 1948 – Gaz Metan Mediaș, programat de la ora 17:30 și se va incheia luni, 25 octombrie, cu partida CFR 1907 Cluj – Sepsi OSK Sf. Gheorghe, programata de la ora 20:30. Capul de afiș al rundei este meciul Dinamo – Rapid, programat…