Universitatea Craiova a suferit prima infrangere a sezonului. Oltenii au fost invinsi pe teren propriu de Academica Clinceni, scor 0-1, intr-un meci disputat vineri seara, in etapa a 8-a, a Ligii I. Pana la aceasta partida, elevii cu Bergodi aveau un palmares de șapte victorii din tot atatea partide. Unicul gol al confruntarii a fost marcat de Cascini in minutul 57 cu un șut din interiorul careului. Pentru Academica Clinceni este prima victorie in deplasare și a doua in total in actualul sezon. Ilfovenii urca pe locul 8, cu 10 puncte in timp ce Universitatea Craiova ramane pre primul loc, cu 21…