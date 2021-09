Liga 1, etapa a 8-a: FCSB – Dinamo, derby-ul fotbalului românesc. Statistici și declarații. Ora și televizarea (Video) FCSB și Dinamo se vor intalni in aceasta seara, de la ora 21:00, pe Arena Naționala, in etapa a 8-a din Liga 1, intr-un nou episod din ”Derby de Romania”. Meciul cu cel mai mare impact in istoria fotbalului romanesc a ajuns la episodul 149-lea in campionat, potrivit lpf.ro . Ros-albastrii s-au impus de 45 de ori, alb-roșii de 49 de ori, iar alte 54 de meciuri s-au incheiat la egalitate. 2,7 goluri/meci este media inregistrata de-a lungul timpului in partidele din campionat. Ultima vixtorie a celor de la Dinamo din postura de vizitatori dateaza din 25 aprilie 2011, FCSB – Dinamo 0-1, gol inscris… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

