- Antrenorul campioanei CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a declarat total nemulțumit de faptul ca elevii sai au incasat, pentru a treia oara la rand, gol in ultimele minute de joc. „Bursucul“ a admis ca in repriza a doua Universitatea Craiova a fost echipa mai buna. Vezi video! Liga 1, etapa 24: Vineri, 4 februarie:CS…

- Etapa a 23-a a Ligii I debuteaza azi, 28 ianuarie, cu meciul Sepsi Sfantu Gheorghe – CS Universitatea Craiova, programat de la ora 20:00. Derby-ul Dinamo – FCSB se va disputa la 30 ianuarie, de la ora 20.00. Meciurile se vor disputa astfel: Vineri, 28 ianuarie Ora 20.00 Sepsi Sfantu Gheorghe – CS Universitatea…

- Etapa a 22-a a Ligii 1, prima din acest an, s-a disputat de vineri, 21 ianuarie, pana luni, 24 ianuarie. Capul de afiș al rundei a fost meciul FCSB – CFR Cluj, scor 3-3, disputat duminica seara. Rezultatele inregistrate: Vineri, 21 ianuarie Ora 20.00 FC Arges – FC Dinamo 2-1 Sambata, 22 ianuarie Ora…

- Etapa cu numarul 21 in Liga 1, ultima din acest an, s-a disputat de vineri, 17 decembrie, pana luni, 20 decembrie. Capul de afiș al rundei a fost meciul dintre Sepsi și FCSB, disputat duminica seara, scor 0-0. Rezultatele inregistrate in etapa a 21-a a Ligii 1: Vineri 20:30 FC Voluntari – UTA Arad…

- Etapa cu numarul 21 in Liga 1, ultima din acest an, a debutat vineri, cu meciul dintre FC Voluntari și UTA. Runda se va incheia luni, 20 decembrie. Capul de afiș al rundei este ținut de meciul dintre Sepsi și FCSB, programat pentru duminica seara. Programul etapei a 21-a: Vineri 20:30 FC Voluntari…

- CFR Cluj leads the Liga I in football, after the 19th leg of the National Championship, the 2021-2022 edition, which took place Friday through Monday. Results FC U Craiova - FC Academica Clinceni 1-2 (1-1) FC Rapid Bucuresti - FC Arges 2-0 (2-0)FC UTA Arad - AFC Botosani…

- Etapa a 19-a a Ligii 1 se disputa de vineri 10 decembrie, pana luni 13 decembrie. Programul etapei a 19-a Vineri, 10 decembrie ora 17:30 FC U Craiova – Academica Clinceni 1-2 ora 20:30 Rapid – FC Arges 2-0 Sambata, 11 decembrie ora 15:00 UTA Arad – FC Botosani ora 17:30 FC Voluntari – CS Universitatea…