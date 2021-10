Etapa cu numarul 14 din Liga 1 se desfașara de vineri, 29 octombrie, pana luni, 1 noiembrie. Programul etapei: Vineri, 29 octombrie• FC Botosani – Farul 0-2Sambata, 30 octombrie• CSU Craiova – CS Mioveni 5-2• CFR Cluj – FC Voluntari 1-0Duminica, 31 octombrie• Gaz Metan – Clinceni (15:00)• Sepsi – Dinamo (17:30)• FCSB – FC Arges (20:30)Luni, 1 noiembrie• UTA – Chindia (17:30)• Rapid – FCU Craiova (20:30) CLASAMENT The post Liga 1, etapa a 14-a | CFR Cluj, victorie in-extremis cu FC Voluntari. Programul rundei și clasamentul actualizat appeared first on Puterea.ro .