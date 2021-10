Stiri pe aceeasi tema

- Liga 1 a revenit, cu etapa a 12-a. Runda a debutat vineri, pe 15 octombrie, cu meciul Gaz Metan Mediaș – Dinamo. Capul de afiș al rundei a 12-a din Liga 1 este Rapid – CFR Cluj, duel programat duminica, de la 20:30. Programul complet al etapei a 12-a din Liga 1 Vineri, 15 octombrie Gaz Metan Mediaș…

- Liga 1 revine, cu etapa a 12-a, vineri, pe 15 octombrie, cand se va juca meciul Gaz Metan Mediaș – Dinamo. Capul de afiș al rundei a 12-a din Liga 1 este Rapid – CFR Cluj, duel programat duminica, de la 20:30. Programul complet al etapei a 12-a din Liga 1 Vineri, 15 octombrie Gaz Metan Mediaș – FC Dinamo,…

- CFR Cluj is at the top of the standings in Liga I, Romania's top flight in association football, after the 11th fixture of the 2021-2022 season, which took place Friday through Monday. Results: CS Mioveni - FC Arges 0-0 AFC Chindia Targoviste - FCSB 0-1 (0-0)FC Dinamo…

- Etapa a 10-a din Liga 1 debuteaza azi, cu meciul Rapid – Voluntari. Epilogul rundei este programat luni seara, intre CS U Craiova și Dinamo. Toate meciurile sunt tranmise in direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look TV. Programul etapei a 10-a Ligii 1: Vineri, 24 septembrie Rapid – FC Voluntari 0-1…

- CFR Cluj is leading the Liga I, Romania's top professional football league, after the sixth round, the matches of which took place Friday to Monday. Results: AFC Chindia Targoviste - FC Academica Clinceni 2-2 (1-1)FC Farul Constanta - FC Dinamo Bucharest 3-0 (1-0)Universitatea Craiova -…

- Etapa a 5-a a Ligii I s-a incheiat luni seara, odata cu meciul Dinamo – CS Mioveni, scor 0-1. Intr-un alt meci, Rapid a invins-o pe FCSB, in capul de afiș al rundei. Rezultatele inregistrate in etapa a 5-a Liga 1 Vineri, 13 august: FC Voluntari – Academica Clinceni 1-0CFR 1907 Cluj – Farul Constanța…