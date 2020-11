Stiri pe aceeasi tema

- Daca inaintea ultimului antrenament premergator meciului cu Chindia Targoviște s-a descoperit inca un caz de Covid in tabara Universitații Craiova , in speța Nicușor Bancu, azi clubul a mai anunțat pierderea unui fotbalist. Astfel, Cristiano Bergodi nu poate conta in aceasta seara nici pe Mihai Balașa.…

- Oficialii Universitatii Craiova au anuntat astazi, prin intermediul paginii de Facebook a clubului, ca unul dintre jucatorii lui Cristiano Bergodi a fost depistat pozitiv la testul Covid-19. Bineinteles ca identitatea sa a fost tinuta la secret. In momentul actual mai sunt inca doi fotbalisti in „stand…

- Antrenorul echipei AFC Hermannstadt, Ruben Albes, a prefatat partida de sambata, cu Universitatea Craiova. Spaniolul a declarat ca formatia sibiana trebuie sa schimbe imaginea lasata in meciul cu FCSB, pierdut cu 0-5. El este convins insa ca elevii sai vor avea o partida foarte grea cu Stiinta, pe care…

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Cristiano Bergodi, a prefatat partida cu Dinamo Bucuresti, programata duminica, de la ora 21.30, pe Arena Nationala. Italianul stie ca misiunea alb-albastrilor nu va fi deloc usoara, dar spera sa obtina un nou rezultat pozitiv. VEZI VIDEO! Liga 1, etapa 7…

- Fundasul Mihai Balasa a prefatat astazi derbiul etapei a 7-a din Liga 1, Dinamo – Universitatea Craiova . Duelul este programat duminica, de la ora 21.30, pe Arena Nationala.Fotbalistul Stiintei a afirmat ca se asteapta la o partida dificila contra „cainilor“, chiar daca acestia nu traverseaza o perioada…

- Programul etapei a V-a a Ligii I, anuntat de Liga Profesionista de Fotbal, este urmatorul:Vineri, 25 septembrie Ora 18.00 FC Voluntari - Sepsi OSK; Ora 21.00 FC Arges – Universitatea Craiova;Sambata, 26 septembrieOra 14.45 Academica Clinceni – Gaz Metan Medias;Ora…