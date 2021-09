Etapa a 10-a din Liga 1 s-a disputat de vineri, 24 septembrie, pana luni, 27 septembrie. Rezultatele inregistrate: Vineri, 24 septembrie Rapid – FC Voluntari 0-1 Sambata, 25 septembrie FC Argeș – Chindia Targoviște 0-0 FCSB – Academica Clinceni 3-2 Duminica, 26 septemrbie Farul Constanța – CS Mioveni 2-1FC Botoșani – FCU Craiova 1948 1-1UTA Arad – CFR Cluj 0-1 Luni, 27 septembrie Gaz Metan Mediaș – Sepsi Sf. Gheorghe 0-0CS U Craiova – Dinamo 5-0 Clasament Liga 1 The post Liga 1, etapa a 10-a. Rezultatele inregistrate și clasamentul actualizat appeared first on Puterea.ro .