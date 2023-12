Se da startul penultimei etape a superligii, inainte de pauza de iarna. Liga 1 a programat runda cu numarul 20 pentru perioada 15-18 decembrie 2023. Dinamo și Botoșani se bat pentru evitarea ultimului loc din clasament. Iata programul complet al celei de-a 20-a etape a ligii. Vineri 15.12 Ora 17:00: FC Voluntari – U Craiova […] The post LIGA 1, ETAPA 20. Rezultate si clasament first appeared on Ziarul National .