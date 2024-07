Suntem deja la a doua etapa din noul sezon al Superligii. Jucatorii celor mai bune echipe din Romania se vor lupta in acest weekend atat intre ei, cat și cu canicula. FCSB se incurca surprinzator pentru a doua etapa la rand. Sa fie din cauza lipsei de suporteri? Vineri 19.07 Ora 19:00: Iași – Botoșani 1-0 […] The post LIGA 1, ETAPA 2. Program, rezultate LIVE și clasament ACTUALIZAT first appeared on Ziarul National .