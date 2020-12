​Liga 1: Dinamo București vs Poli Iași 4-1 / "Câinii" urcă provizoriu pe locul 8 Aflata într-o situație foarte dificila din punct de vedere financiar, Dinamo se descurca din ce în ce mai bine la nivel sportiv. Formația bucureșteana s-a impus, scor 4-1, în fața celor de la Poli Iași (a treia victorie consecutiva în Liga 1 și a patra în toate competițiile) și a urcat pe locul 8 în clasament.



Pentru Dinamo au marcat Sorescu '16 (penalti), Nemec '59, Anton '77, Gueye '86, iar pentru Poli Iasi a înscris Platini '4.

Au evoluat echipele:



Dinamo: Mejias – Sorescu, Puljic, Bejan, R, Grigore –… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

