Liga 1: Dinamo - Astra 2-0 / "Câinii" speră la play-off Formatia Dinamo a învins, sâmbata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Astra Giurgiu, într-un meci din etapa a XXIII-a a Ligii I, scrie News.ro.



Golurile au fost marcate de Perovic ’65 (penalti) si Grigore ’73.



1-0: Perovic a transformat un penalti acordat pentru o interventie a lui Crepulja la Fabbrini.



2-0: Grigore a înscris cu capul, dupa o lovitura libera



În minutul 37, un gol al dinamovistilor a fost anulat pentru ofsaid.



Si Astra a avut un gol anulat, în minutul 60, pentru fault în atac.

Au… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astra a continuat seria meciurilor amicale cu al treilea succes consecutiv, 1-0 de aceasta data, cu Sahtar Karaganda, prim divizionara din Kazahstan, potrivit news.ro.Fatai a marcat unicul gol al partidei, din centrarea lui Trusescu (min. 31). Citește și: Olguța Vasilescu a facut anunțul!…

- Echipa de fotbal Astra Giurgiu a invins formatia poloneza LKS Lodz cu scorul de 2-0 (1-0), duminica, intr-un meci amical disputat in stagiul de pregatire din Turcia. Astra s-a impus in fata ultimei clasate (locul 16) din Ekstraklasa prin golurile marcate de Denis Alibec (din pasa lui Budescu) si Albert…

- Astra Giurgiu a invins, duminica, scor 2-0 (1-0), divizionara poloneza de prim esalon LKS Lodz (locul 16, ultimul), intr-un meci amical disputat in Antalya potrivit news.ro.Alibec, din pasa lui Budescu, respectiv Albert Stahl, din pasa lui Dragos Gheorghe, au marcat pentru victoria elevilor…

- Echipa de fotbal Astra Giurgiu a fost invinsa de formatia germana Viktoria Koln cu scorul de 4-1, luni, la Belek, in stagiul de pregatire din Turcia. Golul echipei antrenate de Bogdan Andone a fost reusit de Denis Alibec (41), iar pentru formatia aflata pe locul 16 (din 20) in liga a treia germana au…

- Astra Giurgiu a sustinut in Turcia primul joc de pregatire, pierzand cu 4-1 meciul cu Viktoria Koln, echipa din Liga a III-a germana.Intr-o partida urmarita si de fostul antrenor Marius Sumudica, aflat in cantonament in Antalya cu Gaziantep, Astra a reusit sa marcheze prin Alibec, in prima…

- Meci tare azi la Giurgiu, de la ora 20:30, intre Astra și Craiova. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Vezi AICI programul rundei #20 din Liga 1 Vezi AICI clasamentul actualizat liveTEXT de la 20:30 » Astra - Craiova Vezi AICI live+statistici ASTRA:…

- Astra Giurgiu s-a impus, vineri, in fața lui FC Voluntari cu scorul de 1-0, in etapa 16 din Liga 1, anunța MEDIAFAX.Citește și: Petre Daea, plecare triumfala: aplauze la scena deschisa din partea angajaților din Ministerul Agriculturii/VIDEO Elevii lui Bogdan Andone s-au impus, dupa…

- Astra Giurgiu și Poli Iași se intalnesc astazi, in cadrul etapei #15 din Liga 1. Meciul va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. liveTEXT de la 18:00 » Astra - Poli Iași ECHIPELE PROBABILE: ASTRA: Lazar - Bruno, C. Dima, Graovac, Radunovici - M. Raduț,…